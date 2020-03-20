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20 марта 2020, пятница, 08:25 6128
Финансы 2020-03-20T08:31:09+02:00
Українські Новини
В Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1 тыс. гривен

В Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1 тыс. гривен

Сергей Жолобецкий
Пенсии, Пенсионеры, Выплата, Соцпомощь, Минсоцполитики, Марина Лазебная
Пенсии будут выплачиваться вовремя
Пенсии будут выплачиваться вовремя

Тогда как одиноким пенсионерам в Киеве начали доставлять продукты, Министр социальной политики Марина Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи.

Об этом она сообщила в эфире телепрограммы "Право на власть" на телеканале "1+1", передают Українські Новини.

"Пенсии и соцпомощь будет начисляться вовремя", - сказала министр.

Она также перечислила полный список, кто получит финансовую помощь по 1 тыс. гривен.

"К нам обращается очень много пенсионеров, потому что прозвучало обращение Президента. С 1 апреля мы планируем выдать разовую помощь по тысяче гривен пенсионерам с пенсиями до 5 тыс. гривен. Но помимо пенсионеров у нас есть еще люди с инвалидность, есть дети с инвалидностью, инвалидность детства, социальные пенсии. Мы также им добавим по тысяче гривен, и они также ее получат", - добавила министр.

Она добавила, что с 1 мая также будут проиндексированы пенсии.

"Наша задача, когда мы говорим, самоизолируйтесь, мы должны их материально обеспечить", - сказала Лазебная.

Как сообщали Українські Новини, 2 марта на то время премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что решение об индексации пенсий еще не принято и находится в стадии разработки.

Ранее СМИ сообщали, что с марта будет проведена индексация пенсий в Украине.

Верховная Рада запретила на период карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее Верховная Рада отнесла юридический факт введения Кабинетом Министров карантина к форс-мажорным обстоятельствам.

А Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта в связи с карантином по всей стране из-за распространения коронавируса.

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