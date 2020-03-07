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07 марта 2020, суббота, 10:15 129 Инфографика
Финансы 2020-03-07T10:35:36+02:00
Українські Новини
Индексация пенсий начнется с 1 апреля: в Минсоцполитики рассказали, кому повысят выплаты в 2020

Индексация пенсий начнется с 1 апреля: в Минсоцполитики рассказали, кому повысят выплаты в 2020

Надежда Комендантова
Пенсии, Минсоцполитики, Повышение пенсий, индексация пенсий, пенсии в Украине, Марина Лазебная
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсия. Фото: dengi.ua

После того, как повышение пенсий в марте перенесли, недавно назначенная министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что 11 миллионов пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии.

Об этом глава Минсоцполитики сообщила в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера".

"Уважаемые наши пенсионеры! Около 11 миллионов пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии. Обязательно. Это повышение будет в течение года осуществлено. Мы начинаем эту работу уже с 1 апреля", - сказала Лазебеная.

Также чиновница напомнила, что пенсии должны быть повышены на 11% в год.

В то же время, она объяснила, почему с 1 марта не произошло переиндексации пенсий. 

Лазебная отметила, что для многих людей отсутствие индексации было необычным, поскольку в течение нескольких лет пенсионеры получали повышение именно в этот день. Однако, по ее словам, с 2017 года эту цифру 1 марта – убрали. Чиновница считает, что скорее всего, эту дату нужно вернуть. Также она пообещала, что перерасчет пенсий обязательно осуществят в этом году. Над этим начнут работать прямо с 1 апреля. И тогда 11 миллионов пенсионеров смогут получить большую пенсию уже в этом году.

Отдельное внимание министер обратила на неравенство пенсий, которое сейчас есть.

"Между выплатами людей, которые пошли 2 года назад, и 20 – большая разница. Нам надо осовременивать их пенсии, потому что это несправедливо. Соответственно, и переиндексацию получать на разные суммы: один – 2 тыс, другой – до ста гривен. Мы это скорректируем, подготовим программу,"

– сказала Лазебная.

Как сообщали Українські Новини, ранее СМИ сообщали, что с марта будет проведена индексация пенсий в Украине, но в Пенсионном фонде эту информацию не подтвердили.

Также Министерство социальной политики Украины поставило первоочередной задачей провести долгожданную индексацию.

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