Столичные власти выделили на закупку медицинского оборудования и лекарств 260 млн гривен

Пока Национальный банк рассчитывает на финансовую поддержку для борьбы с последствиями коронавируса от Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ), Европейской комиссии и других доноров, Киевская городская государственная администрация выделила 260 млн гривен из резервного фонда горбюджета на борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщил мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко на брифинге, передают Українськi Новини.

"Мы выделили 260 миллионов из резервного фонда бюджета города Киева. Они направлены на закупку необходимого оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для больниц нашего города", — сказал он.

Кличко уточнил, что город на данный момент проводит закупку 30 аппаратов искусственной вентиляции легких и 10 аппаратов — тест-систем для диагностирования коронавируса, а также масок и защитных костюмов для медиков.

Как сообщали Українські Новини, Министерство здравоохранения ожидает поступления хирургических масок для продажи в аптечных сетях до 22 марта.

Кроме того, Киев выделил 10 млн гривен на закупку медицинских масок, которые стали децицитом.

По словам Кличко, семейные врачи смогут диагностировать коронавирус на дому у пациента.

291 житель Киева сдал тест на коронавирус. Кличко отметил, что тест сдают под надзором медиков и по их рекомендациям.

В пятницу Кличко также заявил, что службы пассажирских автоперевозок Bolt и Uber намерены бесплатно возить врачей на работу в Киеве.