подписаться на рассылку
27.6 28.6
29.2 30.8
˟
20 марта 2020, пятница, 13:00 31
Финансы 2020-03-20T13:30:02+02:00
Українські Новини
Столичные власти выделили на закупку медицинского оборудования и лекарств 260 млн гривен

Столичные власти выделили на закупку медицинского оборудования и лекарств 260 млн гривен

Кира Молчанова
КГГА, Кличко, Коронавирус, коронавирус в Украине
Медицинское оборудование. Фото: Pixabay.
Медицинское оборудование. Фото: Pixabay.

Пока Национальный банк рассчитывает на финансовую поддержку для борьбы с последствиями коронавируса от Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ), Европейской комиссии и других доноров, Киевская городская государственная администрация выделила 260 млн гривен из резервного фонда горбюджета на борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщил мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко на брифинге, передают Українськi Новини.

"Мы выделили 260 миллионов из резервного фонда бюджета города Киева. Они направлены на закупку необходимого оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для больниц нашего города", — сказал он.

Кличко уточнил, что город на данный момент проводит закупку 30 аппаратов искусственной вентиляции легких и 10 аппаратов — тест-систем для диагностирования коронавируса, а также масок и защитных костюмов для медиков.

Как сообщали Українські Новини, Министерство здравоохранения ожидает поступления хирургических масок для продажи в аптечных сетях до 22 марта.

Кроме того, Киев выделил 10 млн гривен на закупку медицинских масок, которые стали децицитом.

По словам Кличко, семейные врачи смогут диагностировать коронавирус на дому у пациента.

291 житель Киева сдал тест на коронавирус. Кличко отметил, что тест сдают под надзором медиков и по их рекомендациям.

В пятницу Кличко также заявил, что службы пассажирских автоперевозок Bolt и Uber намерены бесплатно возить врачей на работу в Киеве.

Больше новостей о: КГГА Кличко Коронавирус коронавирус в Украине

Мэрия опровергла Кличко: план противоэпидемических...
В Киеве стало больше аппаратов искусственного дыха...
Не парацетамолом единым: ВОЗ разрешила снимать сим...
Китай передаст Украине до 23 марта 10,4 млн тестов...
Первый человек в Украине вылечился от коронавируса
В Украине могут ввести комендантский час из-за коронавируса
Новости
Врио президента "Энергоатома" в марте задекларировал 600 тыс. гривен зарплаты 13:26
Таблетки. Фото: pixabay.com
Не парацетамолом единым: ВОЗ разрешила снимать симптомы коронавируса ибупрофеном 13:06
Bolt и Uber будут бесплатно возить врачей на работу в Киеве 13:02
Столичные власти выделили на закупку медицинского оборудования и лекарств 260 млн гривен 13:00
Зеленский призывал местные власти максимально увеличить количество общественного транспорта 12:58
больше новостей
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
Гривна продолжает стремительно падать. Курс от НБУ в четверг 06:00
Пенсии будут выплачиваться вовремя
В Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1 тыс. гривен 08:25
Как досрочно выйти на пенсию и увеличить страховой стаж: ПФУ ответил на актуальные вопросы 05:30 Инфографика
Показатель средней зарплаты для расчета пенсий понизили на тысячу гривен 08:51 Инфографика
больше новостей
Кадровый скандал в правительстве: Чернобыльской зоной теперь руководит фигурантка расследования о продаже должностей, - СМИ 09:49
Санитарка, уволенная в Радомышле, должна быть восстановлена на работе с извинениями руководства, – Павленко 19:01
Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов со следующей недели 22:00
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
Харьковщина объединяется вокруг Ярославского в противостоянии коронавирусу, но губернатор там "позорище" 15:21
больше новостей
Вчера в МОЗ поступило 56 подозрений на коронавирус
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok