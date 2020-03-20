В Киеве стало больше аппаратов искусственного дыхания, — Кличко

Киев увеличил количество аппаратов искусственной вентиляции легких на 100 штук до 300.

Об этом сообщил на брифинге мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

"Количество таких аппаратов мы увеличили до 300 штук. Было 200", — сказал он.

Кличко отметил, что власть намерена закупить еще 30 аппаратов ИВЛ дополнительно.

Также Киев закупит тест-системы для выявления коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, Министерство здравоохранения ожидает поступления хирургических масок для продажи в аптечных сетях до 22 марта.

Кроме того, Киев выделил 10 млн гривен на закупку медицинских масок, которые стали децицитом.

По словам Кличко, семейные врачи смогут диагностировать коронавирус на дому у пациента.

291 житель Киева сдал тест на коронавирус. Кличко отметил, что тест сдают под надзором медиков и по их рекомендациям.

Национальный банк рассчитывает на финансовую поддержку для борьбы с последствиями коронавируса от Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ), Европейской комиссии и других доноров.