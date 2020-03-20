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20 березня 2020, пʼятниця, 12:45 5
Суспільство 2020-03-20T13:45:02+02:00
Українські Новини
У Києві стало більше апаратів штучного дихання, — Кличко

У Києві стало більше апаратів штучного дихання, — Кличко

Кира Молчанова
Глава КГГА, Віталій Кличко, Державна закупівля ліків, Медичне обладнання, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Кисень. Фото: Pixabay
Кисень. Фото: Pixabay

Київ збільшив кількість апаратів штучної вентиляції легенів на 100 штук до 300.

Про це повідомив на брифінгу мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"Кількість таких апаратів ми збільшили до 300 штук. Було 200", — сказав він.

Кличко зазначив, що влада має намір закупити ще 30 апаратів ШВЛ додатково.

Також Київ закупить тест-системи для виявлення коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я очікує надходження хірургічних масок для продажу в аптечних мережах до 22 березня.

Крім того, Київ виділив 10 млн гривень на закупівлю медичних масок, які стали децицитом.

За словами Кличка, сімейні лікарі зможуть діагностувати коронавірус вдома у пацієнта.

291 житель Києва здав тест на коронавірус. Кличко зазначив, що тест здають під наглядом медиків і за їх рекомендаціями.

Національний банк розраховує на фінансову підтримку для боротьби з наслідками коронавірусу від Міжнародного валютного фонду (МВФ), Світового банку (СБ), Європейської комісії та інших донорів.

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