В Киеве посчитали аппараты искусственного дыхания. Обещают закупить еще

В Киеве, где в аптеках распупили даже парацетомол, есть 200 аппаратов искусственной вентиляции легких, и планируется закупить еще устрйоства.

Об этом 19 марта на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко рассказал, что133 находятся в инфекционных отделениях базовых больниц. На следующей неделе будут закуплены дополнительные аппараты.

Кроме того, в Киев поступило 62 тысячи медицинских масок, на следующей неделе поступят еще 100 тысяч масок.

Как сообщали Українські Новини, Министерство здравоохранения ожидает поступления хирургических масок для продажи в аптечных сетях до 22 марта.

Кроме того, Киев выделил 10 млн гривен на закупку медицинских масок, которые стали децицитом.

14 марта правоохранители арестовали контрабанду 50 тыс. респираторных масок на границе с Польшей.

Позднее работники Галицкой таможни Государственной пограничной службы пресекли попытку незаконного вывоза 50 тыс. медицинских масок из Украины в Польшу.

В Украине действует запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня, Украина была готова продать Словакии 2 млн медицинских масок, но заказ перехватили.

Во время пандемии коронавируса в Украине супермаркеты взвинтили цены на них до 1200 гривен за упаковку в 50 масок.