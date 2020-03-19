В Киеве посчитали аппараты искусственного дыхания. Обещают закупить еще

В Киеве, где в аптеках распупили даже парацетомол, есть 200 аппаратов искусственной вентиляции легких, и планируется закупить еще устрйоства. Об этом 19 марта на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко. Кличко рассказал, что133 находятся в инфекционных отделениях базовых больниц. На следующей неделе будут закуплены дополнительные аппараты. Кроме того, в Киев поступило 62 тысячи медицинских масок, на следующей неделе поступят еще 100 тысяч масок. Как сообщали Українські Новини, Министерство здравоохранения ожидает поступления хирургических масок для продажи в аптечных сетях до 22 марта. Кроме того, Киев выделил 10 млн гривен на закупку медицинских масок, которые стали децицитом. 14 марта правоохранители арестовали контрабанду 50 тыс. респираторных масок на границе с Польшей. Позднее работники Галицкой таможни Государственной пограничной службы пресекли попытку незаконного вывоза 50 тыс. медицинских масок из Украины в Польшу. В Украине действует запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня, Украина была готова продать Словакии 2 млн медицинских масок, но заказ перехватили. Во время пандемии коронавируса в Украине супермаркеты взвинтили цены на них до 1200 гривен за упаковку в 50 масок.