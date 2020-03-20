В Україні можуть ввести комендантську годину через коронавірус

В той час, як в Україні лабораторно підтвердили 26 випадків коронавируса COVID-19, з них 3 летальних, радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко прогнозує введення комендантської години для протидії поширенню коронавірусу.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Буде встановлюватися комендантська година" - написав він.

Варченко прогнозує введення надзвичайного стану по всій території України найближчим часом для протидії поширенню коронавірусу.

З його слів, працювати буде тільки критично необхідний для життєзабезпечення країни бізнес, а також буде встановлено особливий порядок розподілу продуктів харчування, проведено мобілізацію ресурсів підприємств, організацій і установ та здійснено переорієнтацію окремих підприємств на виробництво необхідної продукції, такої як медпрепарати, обладнання.

Варченко заявляє, що буде обмежено свободу пересування, в'їзду і виїзду в окремі населені пункти і території, люди не будуть їздити на роботу в офіси, компанії та підприємства, які не є критично важливими.

З його слів, їздити в громадському транспорті будуть тільки медики, військові, правоохоронці, аптекарі, рятувальники, продавці продуктових магазинів і співробітники комунальних служб і систем життєзабезпечення, в крайньому випадку - громадяни, щоб дістатися до аптеки або продуктового магазину.

Він заявляє, що будуть введені жорсткі обмеження на переміщення громадян і штрафи за порушення цього обмеження.

Зі слів Варченка, органи державної влади та місцевого самоврядування, соціально відповідальний бізнес, волонтери організують забезпечення кожної адреси, де живе пенсіонер або соціально незахищені громадяни, пакетом життєво необхідної продукції, таких як медикаменти, а процес купівлі в аптеці і в маленьких продуктових магазинах відбуватиметься на вулиці згідно з чергою: провізори або продавці будуть проводити розрахунок і виносити придбане громадянам.

Обсяги роздрібних готівкових розрахунків буде радикально зменшено на користь банківських карток.

З його слів, лікарі їздитимуть на виклики в повному протиепідемічному оснащенні, а на вулиці будуть працювати бригади медиків та інших служб, які перевірятимуть температуру громадян, які пересуваються, сідають у громадський транспорт або заходять в магазин чи аптеку.

Варченко вважає, що всі ці заходи - це перелік ефективних державних заходів і соціально відповідальної поведінки громадян, які дадуть змогу подолати коронавірусну загрозу.

Наразі відповідний пост відсутній на його сторінці.

Як повідомляли Українські Новини, в світі число заражених коронавірусів перевищило 234 тис. осіб.

Протягом четверга, 19 березня, в вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 56 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію.

Тим часом, на в'їзді до Києва працюють вісім блок-постів через карантин.