В Украине обнаружили 26 случаев коронавируса. Данные на 20 марта

По состоянию на 10:00 20 марта в Украине лабораторно подтвердили 26 случаев коронавируса COVID-19, из них 3 летальных в то время, как в мире число зараженных коронавирусом превысило 234 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении в Telefram-канале о коронавирус Министерства здравоохранения.

Коронавирусная болезнь зафиксирована:

Черновицкая область - 15 случаев (1 летальный)

Житомирская область - 2 случая (1 летальный)

Киевская область - 2 случая

Донецкая область - 1 случай

Днепропетровская область - 2 случая

Ивано-Франковская область - 1 случай (летальный)

м. Киев - 3 случая

Чтобы защитить себя:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;

не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, ранее Комаровский дал 25 ответов на главные вопросы о коронавирусе, а также дал советы при эпидемии.