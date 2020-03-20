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20 марта 2020, пятница, 10:30 215
Медицина 2020-03-20T10:42:07+02:00
Українські Новини
В Украине обнаружили 26 случаев коронавируса. Данные на 20 марта

В Украине обнаружили 26 случаев коронавируса. Данные на 20 марта

Ярина Вацяк
Коронавирус, коронавирус в Украине, Карантин из-за коронавируса
Коронавирус.Фото: chinadaily
Коронавирус.Фото: chinadaily

По состоянию на 10:00 20 марта в Украине лабораторно подтвердили 26 случаев коронавируса COVID-19, из них 3 летальных в то время, как в мире число зараженных коронавирусом превысило 234 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении в Telefram-канале о коронавирус Министерства здравоохранения.

Коронавирусная болезнь зафиксирована:

  • Черновицкая область - 15 случаев (1 летальный)
  • Житомирская область - 2 случая (1 летальный)
  • Киевская область - 2 случая
  • Донецкая область - 1 случай
  • Днепропетровская область - 2 случая
  • Ивано-Франковская область - 1 случай (летальный)
  • м. Киев - 3 случая

Чтобы защитить себя:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;
  • термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, ранее Комаровский дал 25 ответов на главные вопросы о коронавирусе, а также дал советы при эпидемии.

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