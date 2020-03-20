В Украине обнаружили 26 случаев коронавируса. Данные на 20 марта

По состоянию на 10:00 20 марта в Украине лабораторно подтвердили 26 случаев коронавируса COVID-19, из них 3 летальных в то время, как в мире число зараженных коронавирусом превысило 234 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении в Telefram-канале о коронавирус Министерства здравоохранения. Коронавирусная болезнь зафиксирована: Черновицкая область - 15 случаев (1 летальный) Житомирская область - 2 случая (1 летальный) Киевская область - 2 случая Донецкая область - 1 случай Днепропетровская область - 2 случая Ивано-Франковская область - 1 случай (летальный) м. Киев - 3 случая Чтобы защитить себя: избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра; не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту; термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца; в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українські Новини, ранее Комаровский дал 25 ответов на главные вопросы о коронавирусе, а также дал советы при эпидемии.