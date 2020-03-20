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20 марта 2020, пятница, 11:04 2009
Общество 2020-03-20T11:07:36+02:00
Українські Новини
В Украине могут ввести комендантский час из-за коронавируса

В Украине могут ввести комендантский час из-за коронавируса

Ярина Вацяк
Комендантский час, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Советник министра внутренних дел Иван Варченко прогнозирует введение комендантского часа для противодействия распространению коронавируса в то время, как в Украине лабораторно подтвердили 26 случаев коронавируса COVID-19, из них 3 летальных. 

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Будет устанавливаться комендантский час" - написал он.

Варченко прогнозирует введение чрезвычайного положения по всей территории Украины в ближайшее время для противодействия распространению коронавируса.

По его словам, работать будет только критически необходимый для жизнеобеспечения страны бизнес, а также будет установлен особенный порядок распределения продуктов питания, проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений и осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции, такой как медпрепараты, оборудование.

Варченко заявляет, что будет ограничена свобода передвижения, въезда и выезда в отдельные населенные пункты и территории, люди не будут ездить на роботу в офисы, компании и предприятия, которые не являются критически необходимыми.

По его словам, ездить в общественном транспорте будут только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения, в крайнем случае - граждане, чтобы добраться до аптеки или продуктового магазина.

Он заявляет, что будут введены жесткие ограничения на перемещение граждан и штрафы за нарушение этого ограничения.

По словам Варченко, органы государственной власти и местного самоуправления, социально ответственный бизнес, волонтеры организуют обеспечение каждого адреса, где живет пенсионер или социально незащищенные граждане, пакетом жизненно необходимой продукции, таких как медикаменты, а процесс покупок в аптеке и в маленьких продуктовых магазинах будет происходить на улице согласно очереди: провизоры или продавцы будут производить расчет и выносить приобретенное гражданам.

Объемы розничных наличных расчетов будут радикально уменьшены в пользу банковских карт.

По его словам, врачи будут ездить на вызовы в полном противоэпидемическом оснащении, а на улице будут работать бригады медиков и других служб, которые будут проверять температуру граждан, которые передвигаются, садятся в общественный транспорт или заходят в магазин или аптеку.

Варченко считает, что все эти меры - это перечень эффективных государственных мер и социально ответственного поведения граждан, которые позволят преодолеть коронавирусную угрозу.

На данный момент соответствующий пост отсутствует на его странице.

Как сообщали Українські Новини, в мире число зараженных коронавирусом превысило 234 тыс. человек.

В течение четверга, 19 марта, в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 56 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

Тем временем, на въезде в Киев работают восемь блок-постов из-за карантина.

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