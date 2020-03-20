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20 марта 2020, пятница, 07:00 579 Новости дня
Общество 2020-03-20T09:00:03+02:00
Українські Новини
Cтабилизация карантина: СБУ в кризис обновляет автопарк, коронавирус наступает

Cтабилизация карантина: СБУ в кризис обновляет автопарк, коронавирус наступает

Денис Иванеско
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Страна потихоньку начинает привыкать жить без общественного транспорта, как уже свыклась с неизбежным карантином.

Пожалуй, главной новостью стал третий случай заражения коронавирусом в Киеве. Хотя правильнее было бы сказать третий выявленный. Украина находится на последнем 50 месте в списке стран по количеству проведенных тестов. Мы их сделали меньше тысячи. Хуже только в странах, которые вообще не ведут статистику тестирования. Потому собственно нельзя понять насколько глубоко вирус проник  в города и села.

 
Пару исключений из карантина можно назвать забавными. Огромный столичный оптовый продуктовый рынок на окружной забыли закрыть. В четверг он работал в обычном режиме, и, судя по всему, в пятницу закрываться не собирается. И это несмотря на введенное вчера чрезвычайное положение в Киевской области (формально рынок в ее подчинении) Рынок популярен у киевлян, прежде всего, благодаря низким ценам на продукты.
 
СБУ, несмотря на кризис, решила обновить свой автопарк. Закупает 33 новых Тойоты и еще 8 микроавтобусов.  И это в то время, когда половина страны ушла в отпуск за свой счет, а бизнес терпит убытки и не знает чем платить налоги. Чем не пир во время чумы?

Замминистра Подоляк получила 302 тыс. грн зарплаты. Хорошо, хоть при увольнении. Как ни просил Зеленский прекратить эти сумасшедшие выплаты – не получается даже во время кризиса, когда всем плохо.
 
Курс снова ожидаемо просел. Нацбанк продолжает сжигать резервы.

Наличный евро можно свободно купить в обменниках, а вот с долларом проблема. Возник дефицит наличных и пока не завезут самолетом, спрос закрыть нечем. С авиакомпаниями сейчас тяжело. Так что покупайте евро, если есть за что)

К карантину многие отнеслись с юмором – полистайте забавные фотожабы.

В пятницу обещают переменную облачность, а вот на выходные небо затянет. К тому же похолодает. Но это будут уже последние ночные заморозки. На следующей неделе весна окончательно вступит в свои права.
Не болейте и берегите родителей.

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