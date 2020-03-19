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19 марта 2020, четверг, 06:02 186
Жизнь 2020-03-19T06:02:01+02:00
Українські Новини
Рекордное потепление и мокрый снег из Арктики : синоптик рассказа о погоде на неделю

Рекордное потепление и мокрый снег из Арктики : синоптик рассказа о погоде на неделю

Ольга Фандорина
Погода, погода в Украине, прогноз погоды на неделю, Прогноз погоды на выходные

Даже после того, как в марте погода испортилась резкими морозами, в Украину 19 марта придет рекордное потепление и температура поднимется до +12 - +18 градусов, однако такое весеннее тепло продлится недолго и уже на выходных в страну прилетит арктический воздух и сильно остудит украинцев на карантине. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 20-го марта теплая погода еще удержится, однако на юге уже пройдут дожди, а в субботу-воскресенье к нам придет воздушная масса арктического происхождения, потому и существенно похолодает.

Также сообщается, что в субботу-воскресенье атмосферные фронты еще и принесут в Украину дождь и мокрый снег, а в воскресенье ветер усилится до штормового.

Погода. Фото: Facebook.com/tala.didenko

Также метеочувствительные люди могут испытать ухудшение самочувствия - потому как атмосферные фронты, скачок температуры воздуха с завтрашних 18 градусов в ночные морозы на следующей неделе, дождь, снег и штормовой ветер в субботу-воскресенье - это как раз существенное изменение погоды. 

Также синоптик предупредила, что в Киеве завтра будет сухо и очень тепло, до + 14 + 16 градусов, 20-го марта в столице без осадков, но уже +10, +11 градусов.

21-го марта появятся осадки, градусы упадут до + 5 + 7.

22 марта, в воскресенье, похолодает до + 1 + 3 градусов - да еще и с сильным ветром. А уже 23 марта, во Всемирный день метеоролога, в Украине будет преобладать холодная ветреная погода.

Как сообщали Українські Новини, сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Тем временем синоптики дали устрашающий прогноз на 80 лет

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