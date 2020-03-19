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19 марта 2020, четверг, 18:20 20
Общество 2020-03-19T18:20:08+02:00
Українські Новини
Рынок "Столичный" продолжает работать во время карантина

Рынок "Столичный" продолжает работать во время карантина

Елизавета Драбкина
Рынок, Карантин, Коронавирус
Рынок
Рынок "Соличный" Фото: payspace

Рынок "Столичный" (Софиевская Борщаговка, Киевская область) продолжает работать во время карантина в связи с распространением коронавируса.

Об этом Українським Новинам сообщил администратор рынка.

"Нет, рынок работает как обычно", - ответил администратор на вопрос, закрыт ли рынок из-за карантина.

18 марта Киевская область из-за коронавируса ввела режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщали Українськi Новини, 18 марта Кабинет Министров утвердил введение чрезвычайной ситуации в Киевской области.

Этим решением руководству области поручено обеспечить координацию мероприятий по предотвращению распространения коронавируса на территории области и оперативно информировать Министерство здравоохранения о ситуации.

Киевская область решила приостановить работу междугородних и межобластных маршруток из-за карантина для предотвращения распространения коронавируса.

С 12 марта по всей Украине ввели карантин из-за коронавируса, которым заразились по всему миру уже 124 000 человек, а ВОЗ официально признала его пандемией.

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