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19 марта 2020, четверг, 16:26 136
Экономика 2020-03-19T17:01:07+02:00
Українські Новини
Гривна рухнула на 53 копейки. Курс валют на пятницу и выходные

Гривна рухнула на 53 копейки. Курс валют на пятницу и выходные

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс доллара, Курс гривны на завтра
Курс гривны
Курс гривны

В то время, как НБУ продал $200 млн на межбанке для сдерживания девальвации, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20-22 марта, на 53,40 коп. до 27,8025 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 марта, на 21,19 коп. до 27,2685 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,3190
1 доллар США 27,8025
1 швейцарский франк 28,5388
10 иен 2,5351
10 российских рублей 3,4652
1 евро 30,0934

Как сообщали Українські Новини, население Украины купило $300 млн за первую неделю кризиса.

А экономист прогнозирует курсовой коридор 27-29 UAH/USD на ближайшие недели.

Ранее в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой. А Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом

Также НБУ дал советы по расчетам и обращению с деньгами в период карантина.

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