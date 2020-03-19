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19 марта 2020, четверг, 18:33 338
Силовые структуры 2020-03-19T18:33:49+02:00
Українські Новини
СБУ после введения карантина решила закупить автомобилей на 24,6 млн гривен

СБУ после введения карантина решила закупить автомобилей на 24,6 млн гривен

Анна Рудык
СБУ, Закупки, Госзакупки, Закупка автомобилей
СБУ. Фото: пресс-служба СБУ
СБУ. Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины после введения карантина объявила тендер на закупку 41 автомобиля за 24,6 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Тендер объявлен 13 марта, то есть на следующий день после введения карантина.

СБУ объявила тендер на закупку 33 легковых автомобилей Toyota Corolla за 16 170 000 гривен, а также 8 микроавтобусов Volkswagen T6 Kombi LR 2.0 TDI на 8 400 000 гривен.

Общая ожидаемая стоимость закупки 24 570 000 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели из-за карантина для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее Дубилет заявил, что ответственных за госзакупки чиновников будут проверять на полиграфе.

Также "Укроборонпром" закупки от 25 тысяч гривен будет проводить через ProZorro.

Тем временем Нацполиция закупит одежду за 16 млн гривен у фигуранта своего расследования.

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