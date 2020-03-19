Экс-замминистра культуры, молодежи и спорта Подоляк задекларировала 302 тыс. гривен зарплаты

Уволенная 11 марта 2020 года заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк задекларировала 302 тыс. гривен заработной платы. Об этом свидетельствует декларация за 2019 год в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Так, 17 марта 2020 года Подоляк сообщила о существенных изменениях в имущественном положении и задекларировала 302 326 гривен зарплаты в Министерстве культуры, молодежи и спорта.

6 марта Подоляк написала заявление об увольнении по собственному желанию, которое опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

11 марта 2020 года Кабинет Министров уволил Подоляк с должности заместителя министра.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку предыдущий состав Кабинета Министров. Новым премьер-министром назначили Дениса Шмыгаля.

Ранее сообщалось о том, что в декабре 2019 года заместитель министра заместитель культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк заработала 395 000 гривен.