В украинских обменниках наблюдается дефицит валюты: где купить доллары

В связи с чрезвычайной ситуацией в Украине из-за коронавируса и тем, что на фоне этого курс доллара продолжает стремительно расти, спосбствовала тому, что вновь вырос спрос на покупку валюты. Об этом сообщает "Сегодня".

В последние дни многие украинцы столкнулись с тем, что в банках и обменных пунктах наличных долларов нет. Дефицит валюты подтвердила и первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

"Есть определенные трудности с наличным долларом. Но это связано только с тем, что наличную иностранную валюту банковский сектор до мер, связанных с карантином, завозил самолетами из-за границы. Как вы знаете, сейчас пассажирские перевозки приостановлены не только в Украине, но и в других странах, и поэтому есть временные осложнения", – сообщила она.

Екатерина Рожкова напомнила, что в период эпидемии самым безопасным является безналичный способ оплаты. Это касается не только расчетов в гривне, но и приобретения долларов. Уже больше года украинцы имеют возможность покупать валюту онлайн. А с ноября 2019-го Нацбанк снял все ограничения по суммам, по частоте операций.

В настоящее время безналичные доллары покупают немногие. Например, по итогам 2019 года украинцы купили валюты на 14,766 млрд долларов (как физлица, так и юрлица). При этом объем онлайн-покупок составил около 1 млрд долл.

Одной из причин такого скромного интереса к покупке долларов онлайн может быть непонимание технологии такой покупки.

Кто продает доллары онлайн и что нужно, чтобы их купить

Услугу обмена валюты онлайн сегодня предлагают многие банки, однако не все. Например, в государственных "ПриватБанке", "Ощадбанке" и "Укргазбанке" такая услуга есть, в государственном "Укрэксимбанке" – нет. В негосударственном "Монобанке" купить валюту онлайн можно, в "ОТП" – нельзя.

Чтобы купить валюту онлайн в одном из банков, нужно, прежде всего, быть его клиентом и иметь его карточки – в гривне и в той валюте, которую собираетесь покупать или продавать. В некоторых банках, если у клиента есть гривневая карта, валютную можно заказать онлайн. Но большинство банков открывают карты только "оффлайн", то есть клиенту нужно прийти для этого в отделение банка.

Как купить доллары на карточку

Если гривневая и валютная карты уже есть, обмен валют можно выполнить на сайте или в мобильном приложении банка. Как это работает на примере:

1. В мобильном приложении "Приват24" на главной странице сверху написан курс валют.

2. Нажимаем на эту строку (обведено красным) – и открывается список валют. Выбираем ту, что хотим купить, нажимая на соответствующую строку.

3. Теперь с помощью стрелочек выбираем операцию обмена: перевести гривни в доллары или наоборот. Нажимаем кнопку "Продать UAH" или "Продать USD".

4. Попадаем на страницу с картами. Вводим, с какой карты должна быть списана сумма в гривнях и на какую карту поступят доллары. Указываем сумму, нажимаем кнопку "Продолжить". Через пару минут на долларовой карточке появятся купленные вами доллары.

Как сообщали Українські Новини, экономист прогнозирует курсовой коридор 27-29 UAH/USD на ближайшие недели.



Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.