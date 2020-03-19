В Киеве зафиксировали третий случай коронавируса

В то время, как еще один случай коронавируса зафиксировали в Житомире , Министерство здравоохранения зафиксировало в четверг 1 случай заболевания коронавирусной инфекцией в Киеве.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения на канале в Telegram, посвященном коронавирусу, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 19 марта, лабораторно подтверждено 2 новых случая инфицирования Covid-19: один случай в Киеве, еще один - в Житомире", - сказано в нем.

Сообщается, что пациенты изолированы и получают симптоматическое лечение.

По состоянию на текущий момент в Украине зафиксировано 18 случаев коронавирусной инфекцией, 2 из которых - летальные.

Ранее мер Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что в Житомире зафиксирована коронавирусная инфекция у 56-летнего мужчины, который вернулся из Австрии.

Карта коронавируса в Украине

Чтобы защитить себя:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;

не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой Коронавирусная инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Как защититься от коронавируса

Как сообщали Українські Новини, 18 марта было зафиксировано 2 новых случая заболевания коронавирусом в Украине, количество заболевших увеличилось до 16 человек.

А вчера в МОЗ поступило 79 подозрений на коронавирус.