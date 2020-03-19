Коронавирусом заразился главный переговорщик ЕС по Brexit

Коронавирусная инфекция затронула более, чем 200 тысяч человек по всему миру, и не обошла стороной чиновников разных стран. Так, уханьской пневмонией заразилась жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо, министр здравоохранения Великобритании, глава МИДа Австралии, а также конгрессмен США. Сегодня, инфекция COVID-19 подтвердилась у главного переговорщика Евросоюза по Brexit Мишеля Барнье. Об этом он сообщил в своем Twitter. Je tiens à vous informer que j'ai été testé positif #COVID19. Je vais bien, le moral est bon. Je suis naturellement toutes les instructions, tout comme mon équipe.Mon message à tous ceux qui sont touchés ou actuellement isolés: nous nous en sortirons ensemble !. #chacunpourtous pic.twitter.com\/NxMCjfseSb — Michel Barnier (@MichelBarnier) March 19, 2020 Отмечается, 69-летний Мишель Барнье прокомментировал свое состояние и написал слова поддержки всем больным коронавирусом. "Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный результат теста на COVID-19. Я в порядке, моральный дух в полном порядке. Я придерживаюсь всех инструкций, как и моя команда. Для всех тех, кто уже пострадал, и для всех тех, кто сейчас находится в изоляции, мы пройдем через это вместе", - написал чиновник. Как сообщали Українські Новини, из-за пандемии коронавируса в Лондоне закрывают 40 станций метро. Кроме того, из-за коронавируса Германия ввела пограничный контроль со странами ЕС, а из Европы в Черновицкую область вернулись 1,5 тысячи человек.