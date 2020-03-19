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19 марта 2020, четверг, 15:00 25
Мир 2020-03-19T15:30:03+02:00
Українські Новини
Коронавирусом заразился главный переговорщик ЕС по Brexit

Коронавирусом заразился главный переговорщик ЕС по Brexit

Елизавета Кесельман
ЕС, Коронавирус, Коронавирус в ЕС, Коронавирус у чиновника, Мишель Барнье

Коронавирусная инфекция затронула более, чем 200 тысяч человек по всему миру, и не обошла стороной чиновников разных стран. Так, уханьской пневмонией заразилась жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо, министр здравоохранения Великобритании, глава МИДа Австралии, а также конгрессмен США.

Сегодня, инфекция COVID-19 подтвердилась у главного переговорщика Евросоюза по Brexit Мишеля Барнье. Об этом он сообщил в своем Twitter.

 

Отмечается, 69-летний Мишель Барнье прокомментировал свое состояние и написал слова поддержки всем больным коронавирусом.

"Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный результат теста на COVID-19. Я в порядке, моральный дух в полном порядке. Я придерживаюсь всех инструкций, как и моя команда. Для всех тех, кто уже пострадал, и для всех тех, кто сейчас находится в изоляции, мы пройдем через это вместе", - написал чиновник.

Как сообщали Українські Новини, из-за пандемии коронавируса в Лондоне закрывают 40 станций метро.

Кроме того, из-за коронавируса Германия ввела пограничный контроль со странами ЕС, а из Европы в Черновицкую область вернулись 1,5 тысячи человек.

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