Коронавирусом заразился главный переговорщик ЕС по Brexit

Сегодня, инфекция COVID-19 подтвердилась у главного переговорщика Евросоюза по Brexit Мишеля Барнье. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Je tiens à vous informer que j'ai été testé positif #COVID19. Je vais bien, le moral est bon. Je suis naturellement toutes les instructions, tout comme mon équipe. Mon message à tous ceux qui sont touchés ou actuellement isolés: nous nous en sortirons ensemble !. #chacunpourtous pic.twitter.com/NxMCjfseSb — Michel Barnier (@MichelBarnier) March 19, 2020

Отмечается, 69-летний Мишель Барнье прокомментировал свое состояние и написал слова поддержки всем больным коронавирусом.

"Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный результат теста на COVID-19. Я в порядке, моральный дух в полном порядке. Я придерживаюсь всех инструкций, как и моя команда. Для всех тех, кто уже пострадал, и для всех тех, кто сейчас находится в изоляции, мы пройдем через это вместе", - написал чиновник.

Как сообщали Українські Новини, из-за пандемии коронавируса в Лондоне закрывают 40 станций метро.

Кроме того, из-за коронавируса Германия ввела пограничный контроль со странами ЕС, а из Европы в Черновицкую область вернулись 1,5 тысячи человек.