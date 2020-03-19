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19 марта 2020, четверг, 08:20 2064 Инфографика
Медицина 2020-03-19T09:03:01+02:00
Українські Новини
В Италии от коронавируса за сутки умерли 475 человек. Данные на 19 марта

В Италии от коронавируса за сутки умерли 475 человек. Данные на 19 марта

Надежда Комендантова
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Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в Украине на вечер 18 марта подтвердились 16 случаев коронавирусной инфекции, а всего было проверено 640 человек, по состоянию на утро 19 марта в мире зарегистрировано 218 777 случаев заражения COVID-19, 8810 смертей и 84 113 человек, которые преодолели болезнь.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

В Италии количество заболевших возросло до 35 713 человек, в Иране –17361, Испании – 14 769 и 12 327 заражений в Германии.

В то же время, в Италии вылечились 4025 человек, в Иране – 5389, Испании – 1081 и 105 в Германии.

Лидером по количеству зафиксированных новых случаев инфицирования за прошедшие сутки стала Италия – 4207 человек. В Иране за это время обнаружили 1192 случая заражения, в Германии – 3070, Испании – 2162, Франции – 1369, США – 1365.

Больше всего смертей также зарегистрировано в Италии – 475 случаев. В то же время в Иране погибли 147 человек, в Германии – 4, в Испании – 90, Франции – 0, США – 10.

Италия также лидирует и по количеству тех, кто выздоровел за это время. Людей, которые вылечились там 1084. Например, в Германии таких всего 38, Испании – 53, США – 89.

В Китае зарегистрировали 44 случая заражения за сутки и 957 человек, которые вылечились. В провинции Хубэй, где еще в феврале был центр эпидемии, за сутки зарегистрировали 1 положительный тест.

В Голландии и Швейцарии насчитали более 300 случаев инфицирования за указанный период.

Данные 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (обновляются раз в день)

Также COVID-19 впервые зарегистрировали в Джибути, Гамбии, Замбии, острове Маврикий и Киргизии.

Как сообщали Українські Новини, украинцы теперь смогут отслеживать распространение коронавируса в стране онлайн.

Ранее, 16 марта в Черновичкой области умерла 33-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирус, ее смерть будут расследовать как халатность медиков.

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