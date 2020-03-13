Глава МИДа Австралии болен коронавирусом

В то время, как коронавирусная пневмония подтвердилась у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо, в Австралии глава Министерства иностранных дел Питер Даттон заболел коронавирусом. Об этом сообщается в его Twitter.

Отмечается, что министр проснулся с температурой и больным горлом, после чего был госпитализирован.

Как сообщается, он сразу же обратился в больницу, где прошел тест на COVID-19.

"Днем Министерство здравоохранения проинформировало меня, что тест оказался положительным", - написал Даттон

Как сообщали Українські Новини, Министр здравоохранения Великобритании заразилась коронавирусом.

Кроме того, первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Казахстане.

Также Эстония объявила чрезвычайное положение и ввела карантин из-за коронавируса, Румыния будет отправлять на семидневный карантин всех прибывших на территорию страны.

Тем временем, Словакия закрыла все международные аэропорты и железную дорогу из-за коронавируса.

СНБО рассмотрит в пятницу закрытие границ и авиасообщения с рядом стран.