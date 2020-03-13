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13 марта 2020, пятница, 11:52 1838
Австралия 2020-03-13T11:52:32+02:00
Українські Новини
Глава МИДа Австралии болен коронавирусом

Глава МИДа Австралии болен коронавирусом

Елизавета Кесельман
Австралия, Коронавирус в Австралии, Коронавирус у чиновника
Питер Даттон Фото: facebook/PeterDutton
Питер Даттон Фото: facebook/PeterDutton

В то время, как коронавирусная пневмония подтвердилась у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо, в Австралии глава Министерства иностранных дел Питер Даттон заболел коронавирусом. Об этом сообщается в его Twitter.

Отмечается, что министр проснулся с температурой и больным горлом, после чего был госпитализирован.

Как сообщается, он сразу же обратился в больницу, где прошел тест на COVID-19.

"Днем Министерство здравоохранения проинформировало меня, что тест оказался положительным", - написал Даттон

Как сообщали Українські Новини, Министр здравоохранения Великобритании заразилась коронавирусом.

Кроме того, первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Казахстане.

Также Эстония объявила чрезвычайное положение и ввела карантин из-за коронавируса, Румыния будет отправлять на семидневный карантин всех прибывших на территорию страны.

Тем временем, Словакия закрыла все международные аэропорты и железную дорогу из-за коронавируса.

СНБО рассмотрит в пятницу закрытие границ и авиасообщения с рядом стран.

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