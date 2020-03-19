подписаться на рассылку
27.2 28.3
29.2 30.9
˟
  • Новости
  • Мир
  • Из-за коронавируса Германия ввела пограничный контроль со странами ЕС
19 марта 2020, четверг, 10:04 185
Мир 2020-03-19T10:04:58+02:00
Українські Новини
Из-за коронавируса Германия ввела пограничный контроль со странами ЕС

Из-за коронавируса Германия ввела пограничный контроль со странами ЕС

Елизавета Кесельман
ЕС, Коронавирус, коронавирус в Германии, Закрытие границ
Коронавирус. Скриншот видео CNN
Коронавирус. Скриншот видео CNN

В связи с пандемией коронавируса, Германия приняла решение ввести контроль на внутренних границах с семью странами. Без соответсвующих документов, подтверждающих необходимость поездки, на территорию государства прибывших не пустят. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Германии.

Отмечается, что Германия вводит контроль на внутренних границах ЕС с Францией, Австрией и Швейцарией, Италией, Испанией, Данией и Люксембургом. Также по прибытию из этих стран людей на самолетах будут осматривать.

Для того, чтобы доказать, что для поездки есть особая необходимость, нужно будет предоставить специальные документы пограничной службе, в другом случае, путешествующих в Германию на границе попросят уехать обратно в страны, из которых они прибыли.

Как сообщали Українські Новини, из Европы в Черновицкую область вернулись 1,5 тысячи человек.

Кроме того, по состоянию на 19 марта, в Германии зафиксировано 4 смерти от коронавируса, количество зараженных вирусом достигло 3070 человек, вылечились - 38.

 

Больше новостей о: ЕС Коронавирус коронавирус в Германии Закрытие границ

В Италии от коронавируса за сутки умерли 475 человек. Данные на 19 марта
"ДНР" полностью закроет линию разграничения с Украиной из-за коронавируса
Новости
Лина Костенко празднует 90-летие. Стихи, которые не оставят равнодушными 10:30
Евро обвалился в обменниках, а доллар подорожал. Курс валют на среду 10:28
Секретарь СНБО Данилов заработал в феврале в 5 раз больше оклада 10:12
Из-за коронавируса Германия ввела пограничный контроль со странами ЕС 10:04
"ДНР" полностью закроет линию разграничения с Украиной из-за коронавируса 10:00
больше новостей
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Доллар достиг отметки 27. Курс валют от НБУ в среду 06:00
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
В ВОЗ назвали препарат для самолечения при симптомах коронавируса 18:29
В Украине снизили тарифы на тепло: насколько уменьшатся платежки украинцев 05:32
больше новостей
В Kharkiv Palace состоялось заседание первого в Украине антикризисного штаба во главе с Ярославским 16:41
Санитарка, уволенная в Радомышле, должна быть восстановлена на работе с извинениями руководства, – Павленко 19:01
Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов со следующей недели 22:00
Главой Минэнерго впервые может стать женщина 17:38
Обвинения Юрием Луценко с трибуны ООН Януковича в хищении $40 млрд были метафорой и оценочным суждением, – представители экс-генпрокурора в суде 14:13
больше новостей
Показатель средней зарплаты для расчета пенсий понизили на тысячу гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok