Из-за коронавируса Германия ввела пограничный контроль со странами ЕС

В связи с пандемией коронавируса, Германия приняла решение ввести контроль на внутренних границах с семью странами. Без соответсвующих документов, подтверждающих необходимость поездки, на территорию государства прибывших не пустят. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Германии.

Отмечается, что Германия вводит контроль на внутренних границах ЕС с Францией, Австрией и Швейцарией, Италией, Испанией, Данией и Люксембургом. Также по прибытию из этих стран людей на самолетах будут осматривать.

Для того, чтобы доказать, что для поездки есть особая необходимость, нужно будет предоставить специальные документы пограничной службе, в другом случае, путешествующих в Германию на границе попросят уехать обратно в страны, из которых они прибыли.

Как сообщали Українські Новини, из Европы в Черновицкую область вернулись 1,5 тысячи человек.

Кроме того, по состоянию на 19 марта, в Германии зафиксировано 4 смерти от коронавируса, количество зараженных вирусом достигло 3070 человек, вылечились - 38.