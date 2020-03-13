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13 марта 2020, пятница, 08:31 777
Мир 2020-03-13T08:31:14+02:00
Українські Новини
У жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо подтвердили коронавируc

У жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо подтвердили коронавируc

Елизавета Кесельман
Британия, Канада, Коронавирус, Джастин Трюдо, София Грегуар-Трюдо
София Грегуар-Трюдо.Фото:Википедия
София Грегуар-Трюдо.Фото:Википедия

У жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который ранее решил изолироваться и отменить все свои встречи на неопределенный срок, подтвердили коронавирус. Об этом говорится в сообщении пресс-службы директора по коммуникациям премьер-министра, передает российская служба ВВС.

В частности, София Грегуар-Трюдо вернулась в Канаду из Лондона в среду вечером, после чего у нее возникли симптомы коронавируса.

На данный момент ее симптомы не ухудшаются, передает директор по коммуникации премьер-министра.

Сам Трюдо хорошо себя чувствует. Поскольку у него нет симптомов заражения, он не будет проходить тест на коронавирус.

Как сообщали Українські Новини, в Британии количество зараженных коронавирусом достигло 10 тысяч.

Кроме того, министр здравоохранения Великобритании заразилась коронавирусом.

Тем временем, у министра Бразилии после встречи с Трампом подтвердили коронавирус.

В Украине подтвердили два новых случая коронавируса, а на Житомирщине, где обнаружили женщину с коронавирусом, вводят чрезвычайное положение. 

 
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