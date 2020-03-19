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19 марта 2020, четверг, 09:03 160
Общество 2020-03-19T09:05:32+02:00
Українські Новини
Из Европы в Черновицкую область вернулись 1,5 тысячит человек

Из Европы в Черновицкую область вернулись 1,5 тысячит человек

Кира Молчанова
Черновицкая область, Черновцы, Черновицкая ОГА, карантин в Украине

На территории Черновицкой области находится 1,5 тысячи человек, которые в течение двух недель вернулись из Италии, Испании, Германии, Франции и других стран, в которых много случаев распространения коронавируса.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook в среду, 18 марта.

"Мы обратились во все органы местного самоуправления, в том числе и к городу Черновцы, к городской власти – подготовить и предоставить нам сведения о количестве людей, которые за прошедшие две недели вернулись из тех европейских стран, где сейчас бушует эпидемия коронавируса, в первую очередь Италия, Испания, Германия, Франция. Уже в настоящее время наше поручение выполнили все, за исключением города Черновцы... Сегодня мы говорим о том, что в населенных пунктах Черновицкой области зафиксировано 1,5 тысячи людей, подпадающих под указанную категорию", – отметил председатель ОГА.

По словам Осачука, переносчики коронавируса могут не осознавать, что они разносят заболевание, передвигаясь по городу по своим делам. Поэтому в области установили пять медико-санитарных блокпостов на границе области. На таких постах буду мерять температуру и раздавать информационные бюллетени о распространении инфекции.

Как сообщали Українські Новини, за распространением коронавируса в стране теперь можно следить онлайн.

Ранее, 16 марта в Черновичкой области умерла 33-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирус, ее смерть будут расследовать как халатность медиков.

Тем временем, коронавирусная пандемия, взявшая свое начало в китайском городе Ухань (провинция Хубэй), начала стремительно идти на спад. За последние сутки в регионе не зафиксировали ни одного случая заражения.

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