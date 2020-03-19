Из-за пандемии коронавируса в Лондоне закрывают 40 станций метро

В то время, как в Киеве С 17 марта закрыли все станции метро, в Лондоне из-за коронавируса "на каранатин" закрывают 40 станций метро. Об этом передает ВВС. Отмечается, что распространение коронавирусной эпидемии в Лондоне проявляется намного быстрее, чем в других частях Великобритании, в связи с чем власти приняли решение закрыть 40 станций метро и уменьшить количество автобусных маршрутов. Мэр Лондона Садик Хан прокомментировал ситуацию распространения коронавируса в городе. "Лондонцы должны избегать социального взаимодействия, если это не является абсолютно необходимым, а это означает, что они должны избегать использования транспортной сети", - сказал мэр. Как сообщали Українські Новини, в Китае изобрели возможное лекарство от коронавируса. Кроме того, первую смерть от коронавируса зафиксировали в России. Также из-за коронавируса Германия ввела пограничный контроль со странами ЕС, а из Европы в Черновицкую область вернулись 1,5 тысячи человек. Тем временем, коронавирусом заразился конгрессмен США Марио Диас-Баларт.