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19 марта 2020, четверг, 13:21 89
Мир 2020-03-19T13:30:20+02:00
Українські Новини
Из-за пандемии коронавируса в Лондоне закрывают 40 станций метро

Из-за пандемии коронавируса в Лондоне закрывают 40 станций метро

Елизавета Кесельман
Британия, Лондон, Метро, Коронавирус, Коронавирус в мире
Лондон. Фото:en.wikipedia.org
Лондон. Фото:en.wikipedia.org

В то время, как в Киеве С 17 марта закрыли все станции метро, в Лондоне из-за коронавируса "на каранатин" закрывают 40 станций метро. Об этом передает ВВС.

Отмечается, что распространение коронавирусной эпидемии в Лондоне проявляется намного быстрее, чем в других частях Великобритании, в связи с чем власти приняли решение закрыть 40 станций метро и уменьшить количество автобусных маршрутов.

Мэр Лондона Садик Хан прокомментировал ситуацию распространения коронавируса в городе.

"Лондонцы должны избегать социального взаимодействия, если это не является абсолютно необходимым, а это означает, что они должны избегать использования транспортной сети", - сказал мэр.

Как сообщали Українські Новини, в Китае изобрели возможное лекарство от коронавируса.

Кроме того, первую смерть от коронавируса зафиксировали в России.

Также из-за коронавируса Германия ввела пограничный контроль со странами ЕС, а из Европы в Черновицкую область вернулись 1,5 тысячи человек.

Тем временем, коронавирусом заразился конгрессмен США Марио Диас-Баларт.

 

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