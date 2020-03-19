Коронавирусом заразился конгрессмен США

В США по данным на 18 марта от коронавируса погибло 108 человек за сутки. Кроме этого, у американского конгрессмена Марио Диас-Баларт от штата Флорида, подтвердилась инфекция COVID-19. Об этом передает CNN. Отмечается, что в субботу вечером у Марио Диаса ухудшилось самочувствие. У него резко появился жар и головная боль. Спустя какое-то время, после сдачи теста, выяснилось, что у Диаса положительный результат на инфекцию. На данный момент состояние чиновника стабильное. Как сообщали Українські Новини, в Ухане за сутки не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом. Также в США 45 добровольцев примут участие в тестировании пробной вакцины от коронавируса. Кроме того, в Штатах военных посылают в зону заражения коронавирусом с целью устранения эпидемии. Из-за пандемии коронавируса в США начали массово скупать огнестрельное оружие. Трамп приостанавил все рейсы из Европы в Соединенные Штаты из-за коронавируса В ЕС отреагировали на решение Трампа о запрете поездок в США. Ранее коронавирус подтвердился у жены Трюдо.