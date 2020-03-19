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19 марта 2020, четверг, 09:06 476
Америка 2020-03-19T09:06:23+02:00
Українські Новини
Коронавирусом заразился конгрессмен США

Коронавирусом заразился конгрессмен США

Елизавета Кесельман
США, Америка, Коронавирус в США, Коронавирус у чиновника
Коронавирус. Скриншот NBC News
Коронавирус. Скриншот NBC News

В США по данным на 18 марта от коронавируса погибло 108 человек за сутки. Кроме этого, у американского конгрессмена Марио Диас-Баларт от штата Флорида, подтвердилась инфекция COVID-19. Об этом передает CNN.

Отмечается, что в субботу вечером у Марио Диаса ухудшилось самочувствие. У него резко появился жар и головная боль. Спустя какое-то время, после сдачи теста, выяснилось, что у Диаса положительный результат на инфекцию.  На данный момент состояние чиновника стабильное.

Как сообщали Українські Новини, в Ухане за сутки не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом.

Также в США 45 добровольцев примут участие в тестировании пробной вакцины от коронавируса.

Кроме того, в Штатах военных посылают в зону заражения коронавирусом с целью устранения эпидемии.

Из-за пандемии коронавируса в США начали массово скупать огнестрельное оружие.

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Ранее коронавирус подтвердился у жены Трюдо.

 

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