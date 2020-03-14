Контрабанду 50 тыс. респираторных масок задержали на границе с Польшей

Правоохранители арестовали контрабанду 50 тыс. респираторных масок на границе с Польшей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Правоохранители помешали вывозу из Украины 50 тыс. респираторных масок на сумму около 50 тыс. долларов. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в нем.

Так, пограничники Луцкого отряда вместе с полицейскими на пункте пропуска "Ягодин" задержали автомобиль Renault под управлением 31-летнего жителя Волыни, загруженный респираторными масками, которые запрещено вывозить из Украины.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители арестовали контрабанду 1,5 тонны медицинских масок в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область).

Ранее пограничники задержали контрабанду медицинских масок на украинско-польской границе в Волынской области.