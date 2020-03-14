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  • Контрабанду 50 тыс. респираторных масок задержали на границе с Польшей
14 марта 2020, суббота, 21:50 178
Политика 2020-03-14T21:50:35+02:00
Українські Новини
Контрабанду 50 тыс. респираторных масок задержали на границе с Польшей

Контрабанду 50 тыс. респираторных масок задержали на границе с Польшей

Ольга Фандорина
Контрабанда, Маски, медицинские маски, Пандемия коронавируса
Маска. Фото: pixabay
Маска. Фото: pixabay

Правоохранители арестовали контрабанду 50 тыс. респираторных масок на границе с Польшей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Правоохранители помешали вывозу из Украины 50 тыс. респираторных масок на сумму около 50 тыс. долларов. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в нем.

Так, пограничники Луцкого отряда вместе с полицейскими на пункте пропуска "Ягодин" задержали автомобиль Renault под управлением 31-летнего жителя Волыни, загруженный респираторными масками, которые запрещено вывозить из Украины.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители арестовали контрабанду 1,5 тонны медицинских масок в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область).

Ранее пограничники задержали контрабанду медицинских масок на украинско-польской границе в Волынской области.

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