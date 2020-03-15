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15 марта 2020, воскресенье, 13:08 666
Общество 2020-03-15T13:09:21+02:00
Українські Новини
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен

Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен

Ольга Фандорина
Маски, Защитные маски, медицинские маски, Супермаркеты, Спекуляция
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман

Во время пандемии коронавируса в Украине и нескольких попыток вывезти медицинские маски контрабандой, украинские супермаркеты взвинтили цены на них до космических. Об этом украинцы пишут в соцсетях и публикуют фотографии с шокирующими ценами на ранее копеечный продукт. 

Например, в сети супермаркетов Novus коробку на 50 масок продают по 1200 гривен, а упаковка на 100 штук из Одессы на сайте Prom.ua продается по 1400 гривен - и это еще со скидкой.

Также упаковка из 5 масок в "Велика кишеня" продается по 115 гривен.

В комментариях пользователи соцсети не сдерживали возмущения, называя цены космическими, а один даже подсчитал, что при такой цене упаковки одна маска стоит 24 гривни.

Как сообщали Українські Новини, тем временем президент Владимир Зеленский призвал поставщиков и магазины не спекулировать на ценах на продукты.

Правоохранители арестовали контрабанду 1,5 тонны медицинских масок в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область).

Ранее пограничники задержали контрабанду медицинских масок на украинско-польской границе в Волынской области.

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