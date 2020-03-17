В Польшу снова пытались вывезти медицинские маски

Работники Галицкой таможни Государственной пограничной службы пресекли попытку незаконного вывоза 50 тыс. медицинских масок из Украины в Польшу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Галицкой таможни.

Согласно ему, в Польшу собирались отправить почти 50 тыс. масок.

Указано, что отправителем является житель Львовской области.

Ранее он задекларировал маски, но из-за ограничения экспорта товаров противоэпидемического назначения, в числе которых медицинские маски, в их вывозе было отказано.

Как сообщали Українськi Новини, в то время, как украинские супермаркеты из-за дефицита взвинтили цены на медицинские маски и продают упаковку по 1200 гривен, а в Украине действует запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня, Украина была готова продать Словакии 2 млн медицинских масок, но заказ перехватили.

Правоохранители арестовали контрабанду 1,5 тонны медицинских масок в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область).

Ранее пограничники задержали контрабанду медицинских масок на украинско-польской границе в Волынской области.