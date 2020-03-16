Словакия хотела купить у Украины 2 млн масок, но их перехватили немцы

В то время, как украинские супермаркеты из-за дефицита взвинтили цены на медицинские маски и продают упаковку по 1200 гривен, а в Украине действует запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня, Украина была готова продать Словакии 2 млн медицинских масок, но заказ перехватили.

Об этом премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини сообщил в эфире местного телеканала, передают Українськi Новини.

"Мы уже подготовили наличными 1,2 млн евро в чемодане, собирались лететь за ними правительственным бортом. Но пришел немецкий перекупщик, заплатил за маски и купил их", - сказал премьер-министр.

Он отметил, что Словакия забронировала 2 млн масок в Украине, условием их получения была оплата наличными.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на данную ситуацию публикацией на своей странице в социальной сети Facebook.

Так, он отметил, что сейчас в Европе нет страны, которая не охотилась бы во всем мире на маски и респираторы.

По его словам, если Словакия действительно пыталась купить маски, то планировала это в обход украинского законодательства, так как экспорт масок минимум до 1 июня запрещен.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский призвал поставщиков и магазины не спекулировать на ценах на продукты.

Правоохранители арестовали контрабанду 1,5 тонны медицинских масок в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область).

Ранее пограничники задержали контрабанду медицинских масок на украинско-польской границе в Волынской области.