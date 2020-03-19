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19 марта 2020, четверг, 13:14 20
Экономика 2020-03-19T13:15:20+02:00
Українські Новини
Доллар приближается к отметке 28. Справочное значение от НБУ

Доллар приближается к отметке 28. Справочное значение от НБУ

Валерия Драгомирова
Курс гривны, Нацбанк, Доллар, курс доллара
Доллары. Фото: pixabay
Доллары. Фото: pixabay

В то время, как доллар на "черном" рынке стремительно дорожает из-за коронавируса, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 20-22 марта, на 55,12 коп. до 27,7955 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 19 марта, на 21,26 коп. до 27,2443 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, НБУ продал $200 млн на межбанке для сдерживания девальвации. 

Также население Украины купило $300 млн за первую неделю кризиса. 

В среду доллар достиг отметки 27.

Кроме того, экономист прогнозирует курсовой коридор 27-29 UAH/USD на ближайшие недели. 

Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом

Тем временем в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой.

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