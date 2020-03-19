Доллар приближается к отметке 28. Справочное значение от НБУ

В то время, как доллар на "черном" рынке стремительно дорожает из-за коронавируса, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 20-22 марта, на 55,12 коп. до 27,7955 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 19 марта, на 21,26 коп. до 27,2443 UAH/USD.



Как сообщали Українські Новини, НБУ продал $200 млн на межбанке для сдерживания девальвации.

Также население Украины купило $300 млн за первую неделю кризиса.

В среду доллар достиг отметки 27.



Кроме того, экономист прогнозирует курсовой коридор 27-29 UAH/USD на ближайшие недели.



Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.



Тем временем в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой.