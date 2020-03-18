Доллар достиг отметки 27. Курс валют от НБУ в среду

В то время, как доллар на "черном" рынке стремительно дорожает из-за коронавируса, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 марта, на 53,17 коп. до 27,0566 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 марта, на 43,59 коп. до 26,5249 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 32,6979 1 доллар США 27,0566 1 швейцарский франк 28,1400 10 иен 2,5291 10 российских рублей 3,6067 1 евро 29,7271



Как сообщали Українські Новини, население купило $300 млн за первую неделю кризиса.



НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.



Кроме того, в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. Из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.



Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 марта, на 43,59 коп. до 26,5249 UAH/USD.



