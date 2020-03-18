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18 марта 2020, среда, 06:00 606
Экономика 2020-03-18T06:00:01+02:00
Українські Новини
Доллар достиг отметки 27. Курс валют от НБУ в среду

Доллар достиг отметки 27. Курс валют от НБУ в среду

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Валюта, Курс валют, курс доллара
Доллар
Доллар

В то время, как доллар на "черном" рынке стремительно дорожает из-за коронавируса, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 марта, на 53,17 коп. до 27,0566 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 марта, на 43,59 коп. до 26,5249 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,6979
1 доллар США 27,0566
1 швейцарский франк 28,1400
10 иен 2,5291
10 российских рублей 3,6067
1 евро 29,7271


Как сообщали Українські Новини, население купило $300 млн за первую неделю кризиса. 

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Кроме того, в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. Из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 марта, на 43,59 коп. до 26,5249 UAH/USD.

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