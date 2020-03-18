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18 марта 2020, среда, 21:43 975
Политика 2020-03-18T22:09:44+02:00
Українські Новини
НБУ продал $200 млн на межбанке для сдерживания девальвации

НБУ продал $200 млн на межбанке для сдерживания девальвации

Влада Билоус
НБУ, Доллар, Межбанк, девальвация курса гривны

Национальный банк продал 200 млн долларов на межбанковском валютном рынке в среду для сдерживания девальвации гривны.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Мы продали 200 млн долларов США для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, не фиксируя курс на определенном уровне, как и предусматривает режим гибкого курсообразования", - сказано в нем.

НБУ указывает, что спрос на валюту продолжает преобладать над предложением из-за распространения коронавируса. Сообщается, что психологический фактор остается ключевым двигателем ослабления гривны в последние недели.

Национальный банк подчеркивает, что в прошлом году ситуация на валютном рынке была благоприятной, был избыток валюты, и для сглаживания колебаний гривны в сторону укрепления НБУ выкупил с рынка почти 8 млрд долларов.

Поэтому на данный момент у банка есть "подушка безопасности", чтобы сглаживать колебания гривны.

Как сообщали Українськi Новини, доллар достиг отметки 27.

НБУ израсходовал из резервов $1,5 млрд для сдерживания курса гривны.

Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом

 

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