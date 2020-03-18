На ближайшие недели "обоснованный" курсовой коридор 27-29 UAH/USD, - Михаил Кухар

Экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар, комментируя сложившуюся ситуацию с курсом гривны, прогнозирует курсовой коридор 27-29 UAH/USD.

Об этом он написал в соцсети facebook, передают Українські Новини.

"Не поддавайтесь панике! На ближайшие недели "обоснованный" курсовой коридор (с учетом того что экспортеры "прижимают продажу выручки"- 27-29 грн. за доллар!) Никакие 30+! Упаси Вас Господь!)))", - написал он.

При этом он добавил, что наличные доллары у НБУ имеются.

"PS ну а то, что Нацбанк, в очередной раз, умышленно/или не умышленно "не дорабатывает", вовремя не обеспечивая "наличное подкрепление" сетей обменных пунктов по всей стране "долларовым налом" (которого у него в избытке!) - так это уже "другой вопрос", - подытожил экономист.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны по заявкам физических лиц на неофициальном рынке во вторник на продажу составляет 28,78 UAH/USD, на покупку - 27,92 UAH/USD.

Также в то время, как Нацбанк пытается сдержать курс гривны, он отмечает, что в банковской системе образовался дефицит наличной валюты.