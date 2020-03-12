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12 марта 2020, четверг, 20:48 161
Финансы 2020-03-12T20:50:00+02:00
Українські Новини
НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом

НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом

Валерия Драгомирова
НБУ, Карантин, Безналичный расчет, карантин в Украине
Безнал. Фото: pixabay
Безнал. Фото: pixabay

Национальный банк рекомендует населению максимально перейти на безналичные расчеты на период карантина, который объявили до 3 апреля

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Отмечается, что учитывая рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения, НБУ предлагает применять прежде всего меры, которые позволят обезопасить себя во время операций с наличными: использовать безналичные расчеты, бесконтактные и мобильные платежи, расчеты по помощью Apple Pay, Google Pay, смартфонов и "умных" часов, чипированных платежных карт, а также периодически дезинфицировать платежные карточки и мобильные устройства.

Также НБУ подчеркнул, что в этот период можно: заказывать и оплачивать продукты и товары онлайн; не посещать банковские отделения и выбрать дистанционное обслуживание; осуществлять коммунальные платежи с помощью онлайн-сервисов банков или платежных операторов.

Указывается, что с целью уменьшения рисков распространения коронавируса наличные, которые НБУ будет получать от банков, сначала будут сохраняться в отдельном хранилище не менее 14 дней.

Этот срок значительно превышает период выживания коронавируса на поверхностях (от нескольких часов до нескольких суток согласно имеющимся данным).

Только после этого периода хранения будет осуществляться обработка банкнот с помощью специализированных высокоскоростных машин.

Банкноты, пригодные для возвращения в оборот, будут упаковываться в пачки и термоусадочную пленку.

На этом этапе пачки банкнот в термоусадочной печи подвергаются температурному шоку (160 градусов по Цельсию), что тоже будет способствовать борьбе с вирусом.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.

Кроме того, НБУ готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище. 

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