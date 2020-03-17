Доллар на "черном" рынке приближается к 29 UAH/USD

В то время, как НБУ признал дефицит наличного доллара в банках, курс гривны по заявкам физических лиц на неофициальном рынке во вторник на продажу составляет 28,78 UAH\/USD, на покупку - 27,92 UAH\/USD. Об этом свидетельствуют данные на сайте finance.ua, передают Українські Новини. По состоянию на 10:30 курс заявок физлиц на продажу составил 28,7826 UAH\/USD, на покупку - 27,9263 UAH\/USD. Всего поступило 30 заявок на продажу инвалюты, на покупку - 44. Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 19 коп. в понедельник снизился на 50 коп. до 26,70 UAH\/USD. Нацбанк прогнозирует снижение объема частных денежных переводов в Украину на 0,5-1 млрд долларов. Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 марта, на 43,59 коп. до 26,5249 UAH\/USD.