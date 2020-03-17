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17 марта 2020, вторник, 10:45 1768
Финансы 2020-03-17T11:02:37+02:00
Українські Новини
Доллар на "черном" рынке приближается к 29 UAH/USD

Доллар на "черном" рынке приближается к 29 UAH/USD

Сергей Жолобецкий
Курс гривны, Валюта, Доллары, Паника, Черный рынок, дефицит валюты
Дефицит доллара провоцирует его стремительного дорожание
Дефицит доллара провоцирует его стремительного дорожание

В то время, как НБУ признал дефицит наличного доллара в банках, курс гривны по заявкам физических лиц на неофициальном рынке во вторник на продажу составляет 28,78 UAH/USD, на покупку - 27,92 UAH/USD.

Об этом свидетельствуют данные на сайте finance.ua, передают Українські Новини.

По состоянию на 10:30 курс заявок физлиц на продажу составил 28,7826 UAH/USD, на покупку - 27,9263 UAH/USD.

Всего поступило 30 заявок на продажу инвалюты, на покупку - 44.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 19 коп. в понедельник снизился на 50 коп. до 26,70 UAH/USD.

Нацбанк прогнозирует снижение объема частных денежных переводов в Украину на 0,5-1 млрд долларов.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 марта, на 43,59 коп. до 26,5249 UAH/USD.

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