Доллар на "черном" рынке приближается к 29 UAH/USD

В то время, как НБУ признал дефицит наличного доллара в банках, курс гривны по заявкам физических лиц на неофициальном рынке во вторник на продажу составляет 28,78 UAH/USD, на покупку - 27,92 UAH/USD.

Об этом свидетельствуют данные на сайте finance.ua, передают Українські Новини.

По состоянию на 10:30 курс заявок физлиц на продажу составил 28,7826 UAH/USD, на покупку - 27,9263 UAH/USD.

Всего поступило 30 заявок на продажу инвалюты, на покупку - 44.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 19 коп. в понедельник снизился на 50 коп. до 26,70 UAH/USD.

Нацбанк прогнозирует снижение объема частных денежных переводов в Украину на 0,5-1 млрд долларов.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 марта, на 43,59 коп. до 26,5249 UAH/USD.