Долар наближається до позначки 28. Довідкове значення від НБУ

У той час, як долар на "чорному" ринку стрімко дорожчає через коронавірус, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 20-22 березня, на 55,12 коп. до 27,7955 UAH\/USD.Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 19 березня, на 21,26 коп. до 27,2443 UAH\/USD.Як повідомляли Українські Новини, НБУ продав $200 млн на міжбанку для стримування девальвації. Населення України купило $300 млн за перший тиждень кризи. У середу долар досяг позначки 27.Крім того, економіст прогнозує курсовий коридор 27-29 UAH\/USD на найближчі тижні. Національний банк також рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком. Тим часом в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. У зв'язку з припиненням авіаперевезень і закриттям кордонів готівкові долари і євро доставляються в країну із затримкою.