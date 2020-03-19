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19 березня 2020, четвер, 13:18 4
Економіка 2020-03-19T13:30:02+02:00
Українські Новини
Долар наближається до позначки 28. Довідкове значення від НБУ

Долар наближається до позначки 28. Довідкове значення від НБУ

Валерия Драгомирова
НБУ, курс долара, курс гривні
Долари. Фото: pixabay
Долари. Фото: pixabay

У той час, як долар на "чорному" ринку стрімко дорожчає через коронавірус, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 20-22 березня, на 55,12 коп. до 27,7955 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 19 березня, на 21,26 коп. до 27,2443 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ продав $200 млн на міжбанку для стримування девальвації.

Населення України купило $300 млн за перший тиждень кризи.

У середу долар досяг позначки 27.

Крім того, економіст прогнозує курсовий коридор 27-29 UAH/USD на найближчі тижні.

Національний банк також рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.

Тим часом в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. У зв'язку з припиненням авіаперевезень і закриттям кордонів готівкові долари і євро доставляються в країну із затримкою.

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