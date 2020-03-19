Долар наближається до позначки 28. Довідкове значення від НБУ

У той час, як долар на "чорному" ринку стрімко дорожчає через коронавірус, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 20-22 березня, на 55,12 коп. до 27,7955 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 19 березня, на 21,26 коп. до 27,2443 UAH/USD.



Як повідомляли Українські Новини, НБУ продав $200 млн на міжбанку для стримування девальвації.

Населення України купило $300 млн за перший тиждень кризи.

У середу долар досяг позначки 27.



Крім того, економіст прогнозує курсовий коридор 27-29 UAH/USD на найближчі тижні.



Національний банк також рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.



Тим часом в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. У зв'язку з припиненням авіаперевезень і закриттям кордонів готівкові долари і євро доставляються в країну із затримкою.