подписаться на рассылку
26.9 27.9
29.1 30.9
˟
17 марта 2020, вторник, 09:22 1689
Экономика 2020-03-17T09:29:26+02:00
Українські Новини
В банковской системе образовался дефицит наличной валюты, - НБУ

В банковской системе образовался дефицит наличной валюты, - НБУ

Анна Рудык
НБУ, Нацбанк, карантин в Украине, дефицит наличной валюты
Национальный банк Украины. Фото: bank.gov.ua
Национальный банк Украины. Фото: bank.gov.ua

В то время, как Нацбанк пытается сдержать курс гривны, он отмечает, что в банковской системе образовался дефицит наличной валюты.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту", - говорится в нем.

При этом, как отметили в НБУ, на корсчетах банков сосредоточено 8 млрд долларов безналичной валюты, и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую.

Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.

Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украины, Национальный банк совместно с банками решает указанную проблему.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк прогнозирует снижение объема частных денежных переводов в Украину на 0,5-1 млрд долларов.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 марта, на 43,59 коп. до 26,5249 UAH/USD.

Больше новостей о: НБУ Нацбанк карантин в Украине дефицит наличной валюты

Рада одобрила назначение генпрокурором Венедиктовой
За нарушение карантина грозит штраф 170 тыс. гривен и 8 лет тюрьмы: Рада приняла закон
Новости
Join Up сегодня начнет эвакуировать своих украинских туристов из Египта 10:28
Два экс-депутата получили на двоих больше миллиона гривен незаконной компенсации за жилье 10:27
Рада одобрила назначение генпрокурором Венедиктовой 10:15
Доллар подорожал на гривну в киевских обменниках. Курс валют на 17 марта 10:11
Украинцы теперь смогут уходить в отпуск за "свой счет" во время карантина 10:01
больше новостей
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами ожидают в Борисполе к 23.00 20:33
Коронавирус. Фото: Информатор
В 6 областях Украины зафиксировали подозрение на коронавирус 15:40 Инфографика
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
Решение закрыть метро принято, – Гончаренко 22:41
больше новостей
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе 16:44
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
Зеленский. Скриншот видеообращения
Зеленский обратился к украинцам о временных мерах из-за карантина: полное обращение 17:43
Минздрав призвал закрыть все, кроме аптек и магазинов 20:31
больше новостей
Рада запретила штрафовать украинцев за просрочку уплаты коммуналки на время карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok