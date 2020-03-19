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  • Коронавирус в Турции набирает обороты: за сутки заразились почти 100 человек
19 марта 2020, четверг, 09:32 215
Мир 2020-03-19T09:33:12+02:00
Українські Новини
Коронавирус в Турции набирает обороты: за сутки заразились почти 100 человек

Коронавирус в Турции набирает обороты: за сутки заразились почти 100 человек

Елизавета Кесельман
Турция, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в Турции
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

18 марта, в Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса мужчины 89 лет. Согласно информации на 19 марта, количество заболевших достигло около 100 человек. Об этом передает агентство Anadolu.

Отмечается, что по данным на 19 марта, в стране зафиксировано 93 заражения коронавирусной инфекцией.

Кроме того, на сегодня зафиксирован еще один летальный случай. На данный момент точная информация отсутствует.

Как сообщали Українські Новини, в Португалии зафиксировали первую смерть от коронавируса. Страна объявила карантин.

Также коронавирусом заразился конгрессмен США.

Тем временем, по данным на 19 марта, в Италии от коронавируса умерли 475 человек. Всего в мире зарегистрировано 218 777 случаев заражения COVID-19, 8810 смертей и 84 113 человек, которые преодолели болезнь.

16 марта в Черновичкой области умерла 33-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирус, ее смерть будут расследовать как халатность медиков.

Кроме того, украинцы теперь смогут отслеживать распространение коронавируса в стране онлайн.

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