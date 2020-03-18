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18 марта 2020, среда, 22:25 147
Общество 2020-03-18T22:25:41+02:00
Українські Новини
Украинцы теперь смогут отслеживать распространение коронавируса в стране онлайн

Украинцы теперь смогут отслеживать распространение коронавируса в стране онлайн

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как в Украине провели 640 тестов на коронавирус, в сети появилась карта распространения коронавируса в Украине, которая доступна для просмотра каждому украинцу. 

Так, согласно данным на 18:00 среды, 18 марта, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев заболевания коронавирусом, от которого по всему миру скончались уже больше 8 тыс. человек.

Карта распространения коронавируса в Украине была запущена при поддержке директората по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса президента

Оранжевым цветом изображены подозрения, а красным - подтвержденные случаи заболеваний коронавирусом.

Зеленый маркер - населенные пункты, где до сих пор нет заражений.

Как сообщали Українські Новини, смерть женщины в Черновцах от коронавируса будут расследовать как халатность медиков.

А в Черновицкой области заразившийся коронавирусом мужчина может скоро выйти из больницы.

Тем временем Кабинет Министров утвердил введение чрезвычайной ситуации в Киевской области и ожидает решения Киева о введении чрезвычайной ситуации. Также мы писали, что такое чрезвычайная ситуация, которую вводят области из-за коронавируса.

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