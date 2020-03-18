Украинцы теперь смогут отслеживать распространение коронавируса в стране онлайн

В то время, как в Украине провели 640 тестов на коронавирус, в сети появилась карта распространения коронавируса в Украине, которая доступна для просмотра каждому украинцу. Так, согласно данным на 18:00 среды, 18 марта, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев заболевания коронавирусом, от которого по всему миру скончались уже больше 8 тыс. человек. Карта распространения коронавируса в Украине была запущена при поддержке директората по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса президента Оранжевым цветом изображены подозрения, а красным - подтвержденные случаи заболеваний коронавирусом. Зеленый маркер - населенные пункты, где до сих пор нет заражений. Как сообщали Українські Новини, смерть женщины в Черновцах от коронавируса будут расследовать как халатность медиков. А в Черновицкой области заразившийся коронавирусом мужчина может скоро выйти из больницы. Тем временем Кабинет Министров утвердил введение чрезвычайной ситуации в Киевской области и ожидает решения Киева о введении чрезвычайной ситуации. Также мы писали, что такое чрезвычайная ситуация, которую вводят области из-за коронавируса.