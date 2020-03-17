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17 марта 2020, вторник, 20:55 342
Медицина 2020-03-17T20:59:37+02:00
Українські Новини
Из-за коронавируса в Украине умерла молодая девушка

Из-за коронавируса в Украине умерла молодая девушка

Ярина Вацяк
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, коронавирус в Черновцах, Смерть от коронавируса в Украине
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Черновичкой области умерла 33-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирус.

Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала Министерства здравоохранения.

В Черновицкой области зафиксировано 6 случаев: 33-летняя женщина (летальный исход), лица в возрасте 18 и 31 год и дети в возрасте 1 год 10 месяцев, 6 месяцев и 10 лет - все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

Как сообщает Telegram-канал "CORONAVIRUS | КОРОНАВИРУС | ЭКСТРЕННО", девушка умерла, не дождавшись результатов анализов на коронавирус.

"Умершая - именно та женщина, о смерти которой сообщили вчера.  Спустя сутки результат тест на коронавирус показал положительный результат", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 20:00 17 марта лабораторно подтвердили 7 новых случаев заражения коронавирусом в Украине. Всего зафиксировано 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных, в то время как в мире за день умерло 294 человека по всему миру.

13 марта в Житомирской области умерла пенсионерка из-за коронавируса.

 

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