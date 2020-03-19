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  • Коронавірус в Туреччині набирає обертів: за добу заразилися майже 100 осіб
19 березня 2020, четвер, 09:32 7
Світ 2020-03-19T09:36:36+02:00
Українські Новини
Коронавірус в Туреччині набирає обертів: за добу заразилися майже 100 осіб

Коронавірус в Туреччині набирає обертів: за добу заразилися майже 100 осіб

Елизавета Кесельман
Туреччина, боротьба з коронавірусом, Коронавірус в Турції
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

18 березня, в Туреччині зафіксували першу смерть від коронавірусу чоловіка 89 років. Згідно з інформацією на 19 березня, кількість хворих досягла близько 100 осіб. Про це передає агентство Anadolu.

Відзначається, що за даними на 19 березня, в країні зафіксовано 93 зараження коронавірусною інфекцією.

Крім того, на сьогодні зафіксовано ще один летальний випадок. На даний момент точна інформація відсутня.

Як повідомляли "Українські Новини", у Португалії зафіксували першу смерть від коронавірусу. Країна оголосила карантин.

Також коронавірусом заразився конгресмен США.

Тим часом, за даними на 19 березня, в Італії від коронавірусу померли 475 осіб. Всього у світі зареєстровано 218 777 випадків зараження COVID-19, 8810 смертей і 84 113 осіб, які подолали хворобу.

16 березня в Черновицькій області померла 33-річна жінка, в якої виявили коронавірус, її смерть будуть розслідувати як халатність медиків.

Крім того, українці тепер зможуть відстежувати поширення коронавірусу в країні онлайн.

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