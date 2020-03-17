В Португалии зафиксировали первую смерть от коронавируса. Страна объявила карантин

В то время, как количество зараженных коронавирусной пневмонией по всему миру превысило 180 тысяч, в Португалии зафиксировали первую смерть от Covid-19. Об этом сообщает The New York Times.

В частности, министр здравоохранения Португалии Марта Темидозаявила о том, что в связи с уровнем смертности от этой болезни, который достигает до 2%,власти ожидают больше смертей за 2 недели.

Тем временем министр внутренних дел страны Эдуардо Кабрита заявил, что все воздушное и железнодорожное движение с Испанией будет приостановлено до 15 апреля. Ограничения на поездки будут мешать туризму, но не будут влиять на свободное движение товаров.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соза созвал в среду заседание правительства, чтобы решить, следует ли стране объявить чрезвычайное положение.

Как сообщали Українські Новини, ранее коронавирус зафиксировали в Гренландии.

Также в Китае, где идет спад эпидемии коронавируса, за сутки погибли 13 человек.

Тем времеем, с "коронавирусного" лайнера Grand Princess эвакуировали 46 украинцев.