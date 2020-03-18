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  • Смерть женщины в Черновцах от коронавируса будут расследовать как халатность медиков, — полиция
18 марта 2020, среда, 16:15 243
Политика 2020-03-18T17:30:03+02:00
Українські Новини
Смерть женщины в Черновцах от коронавируса будут расследовать как халатность медиков, — полиция

Смерть женщины в Черновцах от коронавируса будут расследовать как халатность медиков, — полиция

Кира Молчанова
Украинская полиция, Черновцы, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

Сотрудники Черновицкого отдела полиции начали расследовать смерть женщины от коронавируса в Черновцах из-за возможной халатности медицинских работников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Согласно ему, во время мониторинга интернет-сети сотрудники Черновицкого отдела полиции обнаружили информацию о том, что из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей медицинскими работниками вследствие заболевания коронавирусом умерла 33-летняя женщина.

Указано, что для проверки информации, выяснения всех обстоятельств и предоставления правовой оценки действиям врачей следователи начали досудебное расследование.

В частности, в заметке в одной из соцсетей отмечается, что родители умершей обвиняют врачей в неоказании надлежащей медпомощи их дочери.

Женщина находилась в больнице с подозрением на инфицирование коронавирусом, однако положительные результаты тестов поступили уже после ее смерти.

Действия инкриминируются ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 16 марта появилась информация, что в Черновцах умерла девушка, у которой подозревали коронавирус. Уточнялось тогда, что смерть наступила в результате хронической патологии, несвязанной с подозреваемым диагнозом.

Поздннее в СМИ появилась информация, что этой заболевшей девушке  в больнице назначили антибиотики и отпустили домой.

Тем временем 17 марта лабораторно подтвердили 7 новых случаев заражения коронавирусом в Украине. Всего зафиксировано 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

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