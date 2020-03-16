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  • Из-за пандемии коронавируса в США начали массово скупать огнестрельное оружие
16 марта 2020, понедельник, 10:48 315
Америка 2020-03-16T11:12:13+02:00
Українські Новини
Из-за пандемии коронавируса в США начали массово скупать огнестрельное оружие

Из-за пандемии коронавируса в США начали массово скупать огнестрельное оружие

Елизавета Кесельман
США, Америка, Коронавирус, Коронавирус в США
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun

После того, как для борьбы с коронавирусом в зараженные регионы США начали отправлять военных, на сегодняшний день жители Штатов в панике начали массово скупать огнестрельное оружие и патроны из-за опасения, что из-за пандемии в стране перестанут нормально функционировать силы правопорядка. Об этом передает Fox News.

В частности, американцы решительно настроены на защиту своих семей в связи с высоким уровнем преступности в США на ровне с пандемией коронавируса.

"Если наши полицейские заразятся, кто будет патрулировать улицы, кто будет нас охранять? Не хочется, чтобы тебя ограбили. Нужно самому защищать себя и свою семьи", - заявил один из покупателей в оружейном магазине в Калифорнии.

Владелец одного оружейного магазина в Калифорнии отметил, что когда люди не чувствуют себя в безопасности, продажи оружия идут вверх, поэтому продажи винтовок, ружей, пистолетов, револьверов, а также боеприпасов к ним в последние несколько недель взлетели в пять раз.

В то же время, мэр города Иллинойс (штат на Среднем Западе США) заявил о том, что власти не станут ограничивать продажу оружия на воне пандемии коронавируса, однако призвали жителей не поднимать панику. 

Как сообщали Українські Новини, по данным на 16 марта, коронавирусом заразились 168 тысяч человек. 

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