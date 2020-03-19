Коронавірусом заразився конгресмен США

В США за даними на 18 березня від коронавірусу загинуло 108 осіб за добу. Крім цього, у американського конгресмена Маріо Діас-Баларт від штату Флорида, підтвердилася інфекція COVID-19. Про це передає CNN.

Зазначається, що в суботу ввечері у Маріо Діаса погіршилося самопочуття. У нього різко з'явився жар і головний біль. Через якийсь час, після здачі тесту, з'ясувалося, що у Діаса позитивний результат на інфекцію. На даний момент стан чиновника стабільний.

Як повідомляли "Українські Новини", в Ухані за добу не зафіксували жодного нового випадку зараження коронавірусом.

Також в США 45 добровольців візьмуть участь у тестуванні пробної вакцини від коронавірусу.

Крім того, в Штатах військові посилають у зону зараження коронавірусом з метою усунення епідемії.

Через пандемію коронавірусу у США почали масово скуповувати вогнепальну зброю.

Трамп приостанавил всі рейси з Європи до Сполучених Штатів через коронавіруса

У ЄС відреагували на рішення Трампа про заборону поїздок в США.

Раніше коронавірус підтвердився у дружини Трюдо.