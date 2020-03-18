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18 марта 2020, среда, 09:35 407
Америка 2020-03-18T09:42:20+02:00
Українські Новини
В США за сутки от коронавируса погибли 108 человек

В США за сутки от коронавируса погибли 108 человек

Елизавета Кесельман
США, Америка, Смерть от коронавируса, Коронавирус в США
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

Пандемия коронавируса в США ежедневно набирает масштабные обороты. В то время, как количество зараженных по всему миру достигло 190 тысяч, в США за сутки от Covid-19 скончались 108 человек. Об этом сообщает The Washigton Post.

Отмечается, что в общей сложности в США зафиксировали 6420 случаев заражения коронавирусом, из которых 108 человек погибли, еще 17 – вылечились.

По данным департамента здравоохранения и человеческих ресурсов Западной Вирджинии, в штате подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Таким образом, коронавирус есть во всех 50 штатах США, а также в округе Колумбия.

Как сообщали Українські Новини, из-за пандемии коронавируса в США начали массово скупать огнестрельное оружие.

Кроме того, в США 45 добровольцев примут участие в тестировании пробной вакцины от коронавируса.

Тем временем, Дональд Трамп приостанавил все рейсы из Европы в США из-за коронавируса.

Также в Штатах военных посылают в зону заражения коронавирусом с целью устранения эпидемии.

В ЕС отреагировали на решение Трампа о запрете поездок в США.

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