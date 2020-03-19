В Ухане за сутки не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом

Коронавирусная пандемия, взявшая свое начало в китайском городе Ухань (провинция Хубэй), начала стремительно идти на спад. За последние сутки в регионе не зафиксировали ни одного случая заражения. Об этом передает AFP News.

Отмечается, что за сутки из больниц выписали 795 вылечившихся пациентов. Зафиксировано 8 новых смертей.

#BREAKING China reports no new domestic #COVID19 cases for first time, but 34 imported pic.twitter.com/ZQNs2UTank — AFP news agency (@AFP) March 19, 2020

Кроме того, за пределами Хубэя, начиная с 18 марта, смертельных случаев не зафиксировали.

Подтверждено 34 новых заражения в других китайских провинциях и автономных районах.

Как сообщали Українські Новини, китайские медики рассказали, каких ошибок не следует допускать европейским странам при борьбе с коронавирусом.

Кроме того, 17 марта в Китае от эпидемии погибли 13 человек.

Ранее в Ухане из-за спада эпидемии закрыли все временные больницы.

Тем временем, в Италии за сутки умерли 475 человек.