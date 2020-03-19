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  • В Ухане за сутки не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом
19 марта 2020, четверг, 08:35 526
Мир 2020-03-19T08:41:47+02:00
Українські Новини
В Ухане за сутки не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом

В Ухане за сутки не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом

Елизавета Кесельман
Китай, Коронавирус в Китае, Борьба с коронавирусом, спад эпидемии
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

Коронавирусная пандемия, взявшая свое начало в китайском городе Ухань (провинция Хубэй), начала стремительно идти на спад. За последние сутки в регионе не зафиксировали ни одного случая заражения. Об этом передает AFP News.

Отмечается, что за сутки из больниц выписали 795 вылечившихся пациентов. Зафиксировано 8 новых смертей.

Кроме того, за пределами Хубэя, начиная с 18 марта, смертельных случаев не зафиксировали.

Подтверждено 34 новых заражения в других китайских провинциях и автономных районах.

Как сообщали Українські Новини, китайские медики рассказали, каких ошибок не следует допускать европейским странам при борьбе с коронавирусом.

Кроме того, 17 марта в Китае от эпидемии погибли 13 человек.

Ранее в Ухане из-за спада эпидемии закрыли все временные больницы.

Тем временем, в Италии за сутки умерли 475 человек. 

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