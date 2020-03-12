В ЕС отреагировали на решение Трампа о запрете поездок в США

Европейские представители ошеломлены введенными Дональдом Трампом новыми ограничениями на въезд в США граждан европейских стран, входящих в Шенгенскую зону, в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Об этом сообщил телеканал CNN, передает РБК-Украина.

В частности, бельгийский дипломат сказал телеканалу, что было известно лишь то, что с поездками из Европы "что-то произойдет, но не настолько радикально".

"Несколько европейских послов в Вашингтоне сообщили CNN, что они не знали, что это произойдет, несмотря на то, что были в контакте с администрацией в течение последних нескольких дней", - говорится в сообщении.

Напомним, президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о введении новых ограничений на поездки из Европы, чтобы бороться с распространением коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что до 70% населения Германии "вероятно будет инфицировано" новым коронавирусом.

Тем временем, Национальная баскетбольная ассоциация объявила о приостановке регулярного чемпионата-2019/20 на неопределенный срок. Пауза в соревнованиях вызвана заболеванием одного из баскетболистов "Юты Джаз" коронавирусом.