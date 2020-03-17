Женщине, которая умерла от коронавируса, в больнице назначили антибиотики и отпустили домой, - СМИ

Погибшей от коронавируса в Черновицкой области женщине было 33 года, у нее было двое детей.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "CORONAVIRUS | КОРОНАВИРУС | ЭКСТРЕННО".

Первые симптомы у женщины проявились еще 7 марта, тогда у Татьяны поднялась температура.

"Два дня не проходило и родные вызвали врача. Проконсультировавшись, назначили антибиотики, стало опять хуже. Сделала снимок - там двусторонняя пневмония. В отделении пульмонологии послушали и сказали, что хрипов нет, а на снимке - все хорошо. Следовательно, на приемном их никуда не направили больше, и они поехали домой. Ночью, женщина начала задыхаться и утром 14 марта в субботу ей вызвали сельскую скорую", - говорится в сообщении.

Сообщается, что со скорой помощи женщину направили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус.

Позже у нее начался судорожный приступ - из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи и интоксикацию организма. Отмечается, что женщина потеряла сознание в понедельник около 17:00 вечера. Кнопки вызова в боксах не работают.

"Реанимационные меры результата уже не дали - в 19:20 Татьяны не стало. Врачи поставили диагноз - эпилептический приступ, которого у нее в жизни ни разу не было", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера появилась информация, что в Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус. Уточнялось тогда, что смерть наступила в результате хронической патологии, несвязанной с подозреваемым диагнозом.

Тем временем, 17 марта лабораторно подтвердили 7 новых случаев заражения коронавирусом в Украине. Всего зафиксировано 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.