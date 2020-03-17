Разумков подписал закон о борьбе с распространением коронавируса

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разуков подписал закон о борьбе с распространением коронавируса, которым заразились почти 180 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента, передают Українськi Новини.



В частности, законом вводится штраф до 170 тыс. гривен за нарушение правил карантина и лишение свободы от 5 до 8 лет, если это привело к гибели людей, запрещается на период карантина начисление неустойки за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.



Факт введения карантина теперь относится к форс-мажорным обстоятельствам, работникам разрешается уходить в неоплачиваемый отпуск на его период.



Приняв изменения в законодательство, Рада освободила на 3 месяца от ввозной пошлины и НДС импортные поставки препаратов и медицинских изделий, предназначенных для борьбы с коронавирусом и поручила Кабмину установить доплаты к зарплатам медиков, участвующих в ликвидации заболевания.



Кроме того, закон вводит отсрочку подачи деклараций за 2019 год до 1 июня из-за карантина и поручает Кабмину урегулировать недопущение взыскания ипотеки на его период.



Закон вступает в силу со дня опубликования и будет действовать в течение 3 месяцев.



Как сообщали Українськi Новини, во вторник Рада приняла законопроект №3219 о борьбе с распространением коронавируса. За нарушение карантина грозит штраф 170 тыс. гривен и 8 лет тюрьмы.



Кроме того, Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта в связи с карантином по всей стране из-за распространения коронавируса.